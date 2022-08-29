"Москва и мир": скворечники на Северном речном вокзале и лесной пожар в Грузии

В парке Северного речного вокзала установят более 100 скворечников. Домики для птиц будут не только комфортными, но и яркими. Раскрасить их доверили детям.

Мастер-класс, который прошел 29 августа в летнем кинотеатре парка, организовал столичный департамент транспорта. На мероприятие необходимо было заранее записаться при помощи чат-бота в Telegram. Всем необходимым для творчества ребят обеспечили на месте. Также в парке москвичи могут купить корм для птиц. На территории установлены специальные вендинговые автоматы.

Жители Рязанской области, которые были эвакуированы из-за лесных пожаров, могут вернуться домой. Об этом заявили власти региона. Обстановка нормализовалась, угроз для населенных пунктов нет. Спасатели практически ликвидировали огонь на северной кромке основного пожара. В регионе постепенно сокращают количество пожарных и единиц техники. Всего за время тушения вертолеты совершили более трех тысяч вылетов. На данный момент в Рязанской области действует шесть природных пожаров.

Горят и леса в Подмосковье. За прошедшие сутки 14 возгораний ликвидировали, в том числе в Орехово-Зуевском, Ногинском и Виноградовском лесничествах. Областные власти продлили ограничения на пребывание граждан в лесах до 1 сентября. Как раз с этого дня ожидается улучшение пожароопасной обстановки. Тем временем жители столицы по-прежнему ощущают запах гари из Рязанской области. Смог уйдет, так как поменяется направление ветра.

Лесной пожар в американском Орегоне продолжает стремительное наступление. Всего за двое суток его площадь увеличилась в три раза. Сейчас огнем охвачено почти 3,5 тысячи гектаров. Первый очаг возник на юго-западе штата еще в середине августа, но активно распространяться на соседние территории стихия начала несколько дней назад. Огонь уже вплотную подошел к населенным пунктам. Сгорело несколько жилых построек. Борьбу с пожарами ведут более 700 спасателей. Один из них погиб. Власти штата попросили помощи у федерального правительства. К борьбе с пожарами уже подключилась авиация. Но пока, несмотря на все усилия, стихия сдаваться не собирается.

Беспокойной оказалась минувшая ночь и для пожарных Грузии. До утра 29 августа они сражались с лесным пожаром. Огонь дошел до магистрали, которая связывает столицу страны с городом Рустави. Сейчас возгорание локализовано. Осталось ликвидировать несколько тлеющих очагов. Огонь вспыхнул на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси 28 августа. По предварительной версии, из-за высоких температур загорелись кустарники и сухая трава.