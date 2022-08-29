"Москва и мир": скворечники на Северном речном вокзале и лесной пожар в Грузии

29 августа, 18:10
В парке Северного речного вокзала установят более 100 скворечников. Домики для птиц будут не только комфортными, но и яркими. Раскрасить их доверили детям.
Мастер-класс, который прошел 29 августа в летнем кинотеатре парка, организовал столичный департамент транспорта. На мероприятие необходимо было заранее записаться при помощи чат-бота в Telegram. Всем необходимым для творчества ребят обеспечили на месте. Также в парке москвичи могут купить корм для птиц. На территории установлены специальные вендинговые автоматы.
Жители Рязанской области, которые были эвакуированы из-за лесных пожаров, могут вернуться домой. Об этом заявили власти региона. Обстановка нормализовалась, угроз для населенных пунктов нет. Спасатели практически ликвидировали огонь на северной кромке основного пожара. В регионе постепенно сокращают количество пожарных и единиц техники. Всего за время тушения вертолеты совершили более трех тысяч вылетов. На данный момент в Рязанской области действует шесть природных пожаров.
Горят и леса в Подмосковье. За прошедшие сутки 14 возгораний ликвидировали, в том числе в Орехово-Зуевском, Ногинском и Виноградовском лесничествах. Областные власти продлили ограничения на пребывание граждан в лесах до 1 сентября. Как раз с этого дня ожидается улучшение пожароопасной обстановки. Тем временем жители столицы по-прежнему ощущают запах гари из Рязанской области. Смог уйдет, так как поменяется направление ветра.
Лесной пожар в американском Орегоне продолжает стремительное наступление. Всего за двое суток его площадь увеличилась в три раза. Сейчас огнем охвачено почти 3,5 тысячи гектаров. Первый очаг возник на юго-западе штата еще в середине августа, но активно распространяться на соседние территории стихия начала несколько дней назад. Огонь уже вплотную подошел к населенным пунктам. Сгорело несколько жилых построек. Борьбу с пожарами ведут более 700 спасателей. Один из них погиб. Власти штата попросили помощи у федерального правительства. К борьбе с пожарами уже подключилась авиация. Но пока, несмотря на все усилия, стихия сдаваться не собирается.
Беспокойной оказалась минувшая ночь и для пожарных Грузии. До утра 29 августа они сражались с лесным пожаром. Огонь дошел до магистрали, которая связывает столицу страны с городом Рустави. Сейчас возгорание локализовано. Осталось ликвидировать несколько тлеющих очагов. Огонь вспыхнул на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси 28 августа. По предварительной версии, из-за высоких температур загорелись кустарники и сухая трава.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: