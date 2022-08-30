"Это наш город": столичные учреждения образования подготовили к отопительному сезону

Все школы, детсады и другие учреждения образования столицы к отопительному сезону готовы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Также специалисты решили провести испытания тепловых сетей на максимальной температуре, чтобы сымитировать повышенную нагрузку зимой. Если найдут проблемный участок, то у работников будет время сделать ремонт до начала отопительного сезона.