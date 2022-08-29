"Это наш город": началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 Очаково

Территорию возле станции МЦД-4 Очаково начали благоустраивать. Главная задача – создать рядом с платформой комфортный пешеходный маршрут.

В планах – убрать все воздушные провода в кабельную канализацию и реконструировать систему водостока. Также специалисты сделают новые дорожные знаки, современные остановки, велопарковки и установят новые фонари. Возле станции высадят деревья, разобьют цветники и приведут в порядок газон.