"Это наш город": в парке "Яуза" сделали скейт-парк и памп-трек

В строящемся парке "Яуза" сделали скейт-парк и памп-трек. Это часть спортивных кластеров, которые в данный момент создают на участке между улицами Широкая и Енисейская.

Скейт-парк подойдет для скейтбордистов, велосипедистов, любителей самокатов и роликов. Благодаря специальной геометрии трассы на памп-треке смогут тренироваться как взрослые, так и дети. По окончании всех работ парк "Яуза" станет самым протяженным в Европе.