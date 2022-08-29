"Это наш город": библиотеку МЭШ пополнили более 27,5 тыс образовательных материалов

Этим летом библиотеку Московской электронной школы пополнили более 27,5 тысячи образовательных материалов. Кроме того, в распоряжении учеников теперь свыше 20 электронных "рабочих тетрадей".

Например, в 2021 году на платформе МЭШ открыли сервис "Портфолио учащегося". Он позволяет собирать информацию о достижениях ребенка в электронном формате. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.