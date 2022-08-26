"Это наш город": фестиваль воздушных змеев пройдет в "Царицыне" в последние выходные лета

XIX фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет на территории дворцово-паркового ансамбля "Царицыно" в последние выходные лета, 27 и 28 августа. Сбор гостей состоится на берегу Нижнего Царицынского пруда.

Участники могут принести воздушного змея с собой или приобрести его на месте. Кроме того, посетители смогут сделать змея своими руками на мастер-классе. Также на фестивале запустят одного из самых больших в России воздушных змеев – 30-метрового кита.