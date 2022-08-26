"Это наш город": в ТиНАО подготовили к открытию историко-мемориальный парк

В ТиНАО в поселении Краснопахорская готовят к открытию историко-мемориальный парк. На площади более пяти гектаров посетители увидят оборонительно-земляное укрепление, сохранившееся со времен Отечественной войны 1812 года.

Лучше всего разглядеть редут можно будет на смотровой площадке. Рядом с ним организуют многофункциональный центр с музей экспозицией и лекционным залом.