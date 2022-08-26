"Это наш город": более 600 млн рублей сэкономили пассажиры метро и МЖД

Пассажирам столичного метрополитена удалось сэкономить более 600 миллионов рублей благодаря акции "Время ранних". Ежедневно, кроме выходных дней, возможностью получить скидку на проезд пользуются около 100 тысяч человек.

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях подземки. Также сэкономить можно на казанском направлении МЖД. Задача акции – разгрузить подземку в утренние часы пик. В итоге на Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее на 7%.