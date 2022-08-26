"Это наш город": акция "Ночь кино" пройдет в Москве 27 августа

Более 120 площадок в столице присоединятся к акции "Ночь в кино". Она пройдет 27 августа. Все желающие могут побывать на бесплатных показах современных и советских фильмов в кинотеатрах сети "Москино" и под открытым небом.

Основная программа посвящена 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. Зрители увидят на большом экране ретроспективы его картин. Перед сеансами запланированы лекции киноведов.