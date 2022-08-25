"Это наш город": 875-летие Москвы отметят на всех столичных площадках

875-летие Москвы отметят на всех столичных площадках, в том числе на Тверской улице. Об этом рассказал Сергей Собянин. Праздник пройдет 10 и 11 сентября. Мэр отметил, что реставрацию и ремонт многих столичных объектов завершат как раз ко Дню города.

В порядок приведут дворы, скверы, улицы и набережные. Некоторые масштабные работы закончат в ноябре. Например, благоустройство парков "Битца", "Яуза" и реабилитацию парка "Покровское-Стрешнево".