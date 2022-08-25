"Это наш город": высокотехнологичная медпомощь в Москве стала 30% доступнее за три года

В 2022 году врачи провели рекордное количество операций с использованием высоких технологий – около 90 тысяч. Высокотехнологичная медпомощь в Москве стала на 30% доступнее за три года. Сейчас ее оказывают более 40 городских стационаров.

В клиниках обновили оборудование. Чаще всего обращаются пациенты по профилю онкологии, нейрохирургии и сердечно-сосудистых заболеваний.