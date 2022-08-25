"Это наш город": фестиваль пенсионеров пройдет на ВДНХ 27 августа

Фестиваль пенсионеров пройдет на ВДНХ 27 августа. В рамках фестиваля устроили танцевальный ретрофлэшмоб. Он может стать самым массовым твистом. Одновременно повторять движения собираются более 500 человек. Присоединиться к ним могут все желающие москвичи старше 55 лет.

Танцевальный марафон – не единственная акция, которая пройдет в рамках первого Московского международного фестиваля пенсионеров. В летнем кинотеатре-лектории зрители смогут посмотреть художественный фильм "Серебряная астра". Он был снят в прошлом году в рамках одноименного фестиваля. В главных ролях – сами участники проекта.

Помимо этого, в программу первого фестиваля пенсионеров вошел шахматный турнир. Понаблюдать за игрой спортсменов можно будет в специализированном клубе.