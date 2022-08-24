"Это наш город": два обновленных центра госуслуг открылись в столице

Два обновленных центра госуслуг открылись в столице. Офис в районе Коньково сменил адрес и теперь принимает посетителей в здании ТЦ "Беляево" на улице Миклухо-Маклая. Центр располагается в пешей доступности от двух станций метро.

Удобнее для горожан стал и центр "Мои документы" района проспекта Вернадского. В офисе на улице Удальцова сделали капремонт. В обновленных центрах теперь можно сделать фото, распечатать документы и снять копию.