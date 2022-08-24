"Это наш город": новые дороги появятся в Десеновском в ТиНАО

Новые дороги появятся в Десеновском в ТиНАО. В поселении сделают бульвар с проезжими частями, создадут шесть новых улиц, организуют новые маршруты общественного транспорта.

Работу проведут в рамках программы реновации одновременно с возведением новых домов. Их возводят с сопутствующими инфраструктурой и благоустройством.