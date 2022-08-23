"Это наш город": день открытых дверей в библиотеках Москвы пройдет 27 августа

День открытых дверей в библиотеках и культурных центрах пройдет 27 августа. Для гостей организуют экскурсии, спектакли, концерты, встречи с писателями и музыкантами. Ребята вместе с родителями смогут выбрать студии и кружки.

К акции присоединились примерно 160 библиотек и 70 культурных центров. У них – отдельная программа. Список всех событий есть на портале Мосразвития. Для участия в некоторых мастер-классах потребуется предварительная запись по телефону или онлайн.