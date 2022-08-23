"Это наш город": первые три эскалатора испытали на станции "Печатники" БКЛ

Первые три эскалатора испытали на станции "Печатники" БКЛ. Всего на станции будет 17 эскалаторов.

Также начались испытания инженерного оборудования, уже смонтированы два лифта из трех, ведется подготовка к их испытаниям. Кроме того, на станции "Печатники" активно идут архитектурно-отделочные работы. Отделка технических помещений выполнена более чем наполовину.

В пассажирской зоне монтируют фасадные панели, занимаются стенами, потолком и колоннами. На полу платформы укладывают гранит. Все используемые материалы – российского производства.