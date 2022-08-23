"Это наш город": офисы "Мои документы" за 11 лет оказали более 200 млн услуг

Столичные офисы "Мои документы" за 11 лет оказали более 200 миллионов услуг. Самые востребованные – предоставление данных жилищного учета, регистрация граждан и оформление социальной карты.

Особое внимание в центрах уделяют развитию принципа экс-территориальности – возможности обращаться в офисы в любом удобном для москвичей месте не по прописке. Число таких услуг увеличилось в 25 раз.