"Это наш город": дворовую территорию благоустраивают на улице Борисовские пруды

На юге Москвы началось благоустройство в Братееве. В порядок приводят дворовую территорию на улице Борисовские пруды. Там полностью обновили детскую площадку. Теперь в распоряжении маленьких жителей целый игровой комплекс.

Преобразилась и спортивная зона. Во время капитального ремонта, специалисты заменили ограждения для игры в минифутбол и баскетбол. В ближайшее время на площадке для воркаута установят уличные тренажеры и турник.