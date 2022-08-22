"Это наш город": москвичи избежали 3 млн визитов на молочные кухни с начала года

Благодаря цифровым технологиям москвичи с начала года избежали трех миллионов лишних визитов в поликлиники и молочные кухни. Заказать детское питание можно на портале mos.ru. Услуга доступна с декабря прошлого года.

Москвичи онлайн выбирают место выдачи и конкретные дни посещения пункта. Кроме того, недавно появилась возможность заказать питание на молочной кухне по временному полису ОМС.