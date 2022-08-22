"Это наш город": жителей 240 домов в столице расселили с начала программы реновации

По программе реновации в столице расселили 240 домов. Жители почти 300 домов тоже ждут новоселья. Москвичи получают квартиры в современных и комфортных новостройках. Активнее всего по программе реновации переезжают в Западном, Восточном и Юго-Западном округах.

Проект стартовал в феврале 2018 года. Тогда жители в Северном Измайлове первыми получили ключи от новых квартир. Теперь программа реализуется по всей Москве.