"Это наш город": 300 тысяч человек прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва"

300 тысяч человек прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва" за три месяца. Павильоны буду открыты до конца сентября.

Павильоны открыты в летних парках. По всему городу работают 46 таких точек, ежедневно с 08:00 до 20:00. В них без предварительной записи можно проверить основные параметры здоровья и при необходимости пройти углубленное обследование. За час можно пройти бесплатно диспансеризацию. Если по результатам осмотра найдут отклонения, то человека направят на дополнительные консультации в поликлинику.