"Это наш город": специалисты провели очистку дна 33 московских причалов

Москву-реку чистят от мусора, наносов песка и иловых отложений. Специалисты Мосводостока показали работу коммунального флота. Работы начались с момента открытия навигации.

С начала года специалисты провели очистку дна 33 московских причалов, в том числе на Северном речном вокзале. За это время коммунальный флот собрал более 470 тонн мусора в акваториях Москвы. В работе задействованы специальные суда-мусоросборщики.