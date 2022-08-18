"Это наш город": в "Технограде" на ВДНХ подготовили новые онлайн курсы для москвичей

В "Технограде" на ВДНХ подготовили новые онлайн курсы для тех, кто ищет работу. Первую лекцию посвятят психологическим аспектам успешного трудоустройства.

Также в рамках проекта слушатели узнают, что такое социальный капитал и как избежать "синдрома самозванца". Познакомиться с расписанием и зарегистрироваться можно на сайте "Технограда".