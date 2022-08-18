"Это наш город": более 3,5 тыс рабочих мест появится в Очаково-Матвеевском районе

Более 3,5 тысячи рабочих мест появится в Очаково-Матвеевском районе. Инвесторы в рамках программы по созданию новых вакансий в районе построят деловой и торговый центры, школу и детский сад. Сейчас эта территория активно развивается.

Так, в Очаково-Матвеевском открыли движение по новому путепроводу, который пролегает через будущий МЦД-4, а также связывает район с проспектом Генерала Дорохова.