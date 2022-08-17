"Это наш город": Собянин утвердил проекты комплексного развития двух бывших промзон

Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон в двух районах. На территории бывшей промзоны в Тимирязевском районе построят деловой центр. А в Хорошёво-Мнёвниках появится современный жилой квартал, куда заселят москвичей по программе реновации.

В ходе реорганизации в столице поменяют около 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. Застроят около 50 тысяч квадратных метров.