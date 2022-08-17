"Это наш город": новая экскурсия появилась на ВДНХ в "Макете Москвы"

Новая видеоэкскурсия появилась на ВДНХ в павильоне "Макет Москвы". Гости увидят сюжеты из популярных фильмов и узнают, как менялась и развивалась столица. Экскурсия называется "Москва в кино".

В видеоряде используются кадры из картин, которые снимались в столице. Например, "Я шагаю по Москве" или "Служебный роман".