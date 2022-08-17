"Это наш город": в Москве наведут порядок к Дню города

В Москве наведут порядок к празднованию Дня города. Коммунальные службы начали масштабную промывку инженерных сооружений, мостов, тоннелей по всему городу.

Также почистят подземные переходы, набережные и памятники. Фонтаны отмывают вручную. Еще покрасят более тысячи объектов городской инфраструктуры.