"Это наш город": началось благоустройство территории возле станции "Марьина Роща" БКЛ

Началось благоустройство территории возле станции "Марьина Роща" БКЛ. Одна из задач – сделать удобный маршрут для пешеходов до остановочного пункта МЦД-2.

Там появятся новые тротуары, пешеходную зону расширят, район озеленят. Вместо пустыря на Сущевском Валу обустроят территорию для занятий спортом. По просьбе жителей в порядок приведут пространство возле храма на Шереметьевской улице.