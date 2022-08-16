"Это наш город": более 66 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации

С момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы. Темпы переселения горожан по программе реновации постоянно растут.

Если за первые 3 года, с 2018 по 2020 год, были заключены договоры чуть более восьми тысяч семей, то с 2021 года – с 10 тысячами.

Программа реализуется в 73 районах Москвы. Лидером по количеству новоселов стали ЮВАО и СЗАО.