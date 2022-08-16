"Это наш город": благоустройство набережной возле Ленинградского моста

В Москве планируют создать единую пешеходную набережную от Ленинградского моста до Северного речного вокзала. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр поделился планами развития Левобережного района. Так, к следующему году по новому московскому стандарту отремонтируют здание детской поликлиники на Смольной улице. А еще через несколько лет по программе реновации расселять 12 жилых домов.