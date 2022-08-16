"Это наш город": участок БКЛ "Савеловская – Петровский парк" открыли досрочно

15 августа открылся участок БКЛ от станции "Савеловская" до станции "Петровский парк". Движение поездов началось раньше срока. Закрытие было связано с присоединением новых станций Большой кольцевой линии к действующей сети метро.

В перспективе БКЛ будет иметь самое большое количество пересадок среди всех линий подземки. После запуска всего Большого кольца экономия времени в пути составит до 45 минут в день. БКЛ готово на 90%.