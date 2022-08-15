"Это наш город": строительство станции БКЛ "Марьина Роща" вышло на финишную прямую

Строительство станции Большой кольцевой линии метро "Марьина Роща" вышло на финишную прямую. Работы завершены на 97%.

В будущем объект станет частью крупного транспортно-пересадочного узла. Ожидается, что ежедневно станции будет принимать почти 10 тысяч человек. С ее открытием уменьшится нагрузка на одноименную платформу на Люблинско-Дмитровской линии метро. А время поездки горожан в соседние районы сократится на 10–15 минут.