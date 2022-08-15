"Это наш город": строительство МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе завершат к осени

Строительство скоростного участка от Ярославского до Дмитровского шоссе будет завершено к Дню города. Трасса разгрузит северо-восток столицы.

Кроме того, ее открытие позволит завершить возведение основного участка МСД в пределах МКАД. Проехать от федеральной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург до Косинской эстакады можно будет по прямой, без светофоров.