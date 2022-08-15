"Это наш город": площадь отреставрированных павильонов ВДНХ составила более 55 тысяч кв м

Общая площадь отреставрированных павильонов на ВДНХ превысили 55 тысяч квадратных метров. Последние годы архитекторы, археологи и строители работают над благоустройством выставки.

Недавно завершили ремонт павильонов "Геология", "Микробиологическая промышленность" и "Физика". Теперь это музейные пространства. Скоро на ВДНХ откроется экспозиция Третьяковской галереи в павильоне "Центральный".