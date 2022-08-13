"Это наш город": День физкультурника пройдет в московских парках

В субботу, 13 августа, столичные парки проведут День физкультурника. Среди площадок – Сад "Эрмитаж", Сад имени Баумана, парки "Горка", "Дубки", "Сокольники", "Ходынское поле" и "Радуга".

Москвичи смогут принять участие в тренировках по фитнесу, баскетболу, капоэйре, современным танцам и езде на роликовых коньках. Присоединится к занятиям могут все желающие. Лишь на некоторые понадобится предварительная регистрация.