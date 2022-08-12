"Это наш город": закрытие участка БКЛ позволило сократить срок подключения новых станций

Закрытие участка БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" позволило в восемь раз сократить срок подключения новых станций. Монтаж необходимого оборудования находится в процессе.

Специалисты положили кабель длиной почти 39 километров. Одновременно началась прокладка противопожарного водопровода. Работы завершатся 22 августа.