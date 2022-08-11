"Это наш город": в Москве после реконструкции открылись 26 поликлиник с начала года

С начала года в столице после реконструкции открыли 26 поликлиник. Здания отремонтировали по современному городскому стандарту.

Во всех медицинских учреждениях обновили инженерные системы, изменили расположения кабинетов, создали удобную навигацию, отремонтировали фасады, выполнили внутреннюю отделку и установили медицинскую технику. Также в поликлиниках теперь есть кафе, игровые зоны для детей и информационные центры.