"Это наш город": шесть тыс детей приняли участие в программах проекта "Технолето"

Шесть тысяч детей приняли участие в бесплатных обучающих программах проекта "Технолето". Там дети могли познакомиться с современными профессиями. Программу разработали сотрудники вузов. Занятия провели на базе детских технопарков.

На развивающие занятия приглашают более 50 площадок. Детей обучают программированию, предпринимательству, инженерному, кондитерскому делу и другим профессиям. Каждый интенсив рассчитан на пять дней. Присоединиться к ним могут ребята от семи до 17 лет.