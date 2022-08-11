"Это наш город": в Зеленограде заканчивают благоустраивать 15-й микрорайон

В районе Крюково в Зеленограде заканчивают благоустраивать 15-й микрорайон. По проекту там должна получиться комфортная прогулочная территория – с зонами активного и спокойного отдыха, детскими и спортивными площадками, велопарковками и скамейками.

Также в микрорайоне высадили новые деревья и кустарники, обновили систему освещения. Берега Михайловского пруда решили укрепить.