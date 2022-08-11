"Это наш город": Большая кольцевая линия метро даст городу больше 6 тыс рабочих мест

Большая кольцевая линия метро даст столице больше шести тысяч рабочих мест. Дептранс отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций.

Уже запущенные участки БКЛ дали городу 4,3 тысячи рабочих мест, а замыкание кольца даст еще 1,8 тысячи мест. БКЛ позволит сэкономить москвичам до 40 минут благодаря новым маршрутам.