"Это наш город": выдано разрешение на строительство центральной арены стадиона "Торпедо"

Строителям выдали разрешение на возведение центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы. Будущий стадион сможет вместить свыше 15 тысяч зрителей. Центральная арена по форме будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба "Торпедо".

Футбольное поле оснастят системами дренажа, полива и жидкостного обогрева. В подземной части стадиона будет инженерное оборудование и паркинг. В состав подтрибунных помещений войдут раздевалки для футболистов, судейские, медицинский блок, зоны допинг-контроля.