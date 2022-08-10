"Это наш город": москвичи выбрали программы для празднования Дня города

Москвичи выбрали программы для празднования Дня города. На сайте проекта "Активный гражданин" завершилось голосование.

Лидерами в голосовании оказались мероприятия в парках культуры и отдыха и специальные мероприятия для детей. Также часто выбирали концерты и театрализованные представления.