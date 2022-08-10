"Это наш город": более 1,5 тысячи пар планируют пожениться в День города

В выходные, посвященные празднованию Дня города, с 9 по 11 сентября, в Москве планируют пожениться более 1,5 тысячи пар. В пятницу выпала красивая дата – 09.09, в этот день планируют пожениться около 900 пар.

В День города будут заключать брак на 18 площадках. Среди них – небоскребы "Москва-Сити", особняк Спиридонова и Серебряный Бор, Северный речной вокзал, Московская канатная дорога.