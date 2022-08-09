"Это наш город": столичные детские поликлиники будут работать с электронными медкартами

Все столичные детские поликлиники теперь будут работать только с электронными медкартами. Бумажные аналоги будут сданы в роботизированный центр Главархива.

Бывшие картохранилища в медучреждениях переоборудуют в комнаты для врачей. Там они смогут собираться на тренинги и мастер-классы. Благодаря электронным медкартам все данные теперь находятся в постоянном доступе не только для врача, но и для самого пациента.