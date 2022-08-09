"Это наш город": столичные парки подготовили программу на свежем воздухе для москвичей

Столичные парки анонсировали развлекательную программу на свежем воздухе с 10 по 14 августа. Москвичей ждут в "Филях", "Северном Тушине", "Красной Пресне", Таганском парке и саду имени Баумана.

Среди событий – кинопоказы, концерты, выступления кукольного театра, фестиваль домашних животных и фестиваль красок, а также игротека с настольными играми, беговой праздник и фестиваль водных фонариков.