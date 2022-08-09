"Это наш город": станция "Тюленевская" будущей Троицкой линии метро готова наполовину

Станция "Тюленевская" будущей Троицкой линии метро готова на 50%. Сейчас на объекте идут монолитные работы. В частности, возводят каркас вестибюля. На следующем этапе рабочие начнут монтаж инженерных систем и отделку служебных помещений.

Что касается готовности участка новой ветки от "Новаторской" до "Бачуринской", то он возведет уже более чем на 65%.