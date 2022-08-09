"Это наш город": в 2022 году юго-запад столицы стал лидером по строительству домов

В 2022 году юго-запад столицы стал лидером по строительству домов в рамках программы реновации. Второе и третье места по темпам возведения жилья занимают Южный и Восточный округа.

Всего в столице для жителей старых пятиэтажек построили более 200 современных домов. Демонтируют ветхое жилье по технологии "умного" сноса, когда отходы перенаправляют на переработку и повторное использование.