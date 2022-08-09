"Это наш город": более 18 тысяч москвичей посетили занятия "Спортивных выходных"

Сергей Собянин сообщил, что за два месяца лета 2022 года очные занятия "Спортивных выходных" посетили более 18 тысяч москвичей. Бесплатные тренировки, в том числе по йоге, танцам, стретчингу, проходят каждые выходные.

В новом сезоне тренировки организовали на территориях новых локаций: в Доме культуры "ГЭС-2", на крыше Северного речного вокзала и в парке "Царицыно". Занятия по разным дисциплинам для горожан провели профессиональные наставники. Проект дает возможность горожанам заниматься спортом не только на качественном уровне, но и совершенно бесплатно.