"Это наш город": на Правобережной улице благоустроят набережную

На Правобережной улице благоустраивают набережную. Основная задача – создать комфортное место для отдыха у воды.

Вдоль канала имени Москвы сделают пешеходную зону с лавочками. Также планируют организовать спортивный кластер, где появятся площадки для воркаута, волейбольный корт и велодорожка. Для пикников оборудуют мангальные зоны и установят урны для раздельного сбора мусора.