"Это наш город": началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Текстильщики"

Началось благоустройство территории возле строящейся станции БКЛ "Текстильщики". Главная задача – сделать удобные пешеходные маршруты к метро и комфортные зоны для отдыха.

Специалисты приведут в порядок тротуары, заменят дорожное покрытие, установят фонари, высадят деревья и кустарники. Кроме того, появится остановочный павильон с зарядными устройствами и парковочные карманы. Работы завершат до конца 2022 года.